Сегодня Ryanair и Swiss возобновили регулярные полеты в Киев

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Ryanair и Swiss сегодня возобновили регулярные полеты в Киев после 3-месячного перерыва, выполнив рейсы в аэропорт Борисполь.
Об этом сообщает Avianews.
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Ryanair перевез первых пассажиров из Барселоны, Swiss — из Цюриха.
Ryanair в июне будет обслуживать три маршрута в Украину — из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев по два раза в неделю.
Запуск рейса Краков-Киев перенесен из-за запрета польских властей на полеты из Украины и других стран до 30 июня.
В июле Ryanair планирует возобновить только половину из своих предыдущих украинских маршрутов. Он рассчитывает начать полеты из городов Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков.
Как будут летать:
Напомним, в Украине с 15 июня восстанавливается международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва. Авиакомпания МАУ приостановила продажу билетов до 1 августа 2020 года.
Ранее сообщалось, что все больше предпосылок, что авиабилеты существенно подорожают после снятия карантина и запрета на «несущественные поездки».
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