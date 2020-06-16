Сегодня Ryanair и Swiss возобновили регулярные полеты в Киев

Ryanair и Swiss сегодня возобновили регулярные полеты в Киев после 3-месячного перерыва, выполнив рейсы в аэропорт Борисполь.

Об этом сообщает Avianews.

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Ryanair перевез первых пассажиров из Барселоны, Swiss — из Цюриха.

Ryanair в июне будет обслуживать три маршрута в Украину — из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев по два раза в неделю.

Запуск рейса Краков-Киев перенесен из-за запрета польских властей на полеты из Украины и других стран до 30 июня.

В июле Ryanair планирует возобновить только половину из своих предыдущих украинских маршрутов. Он рассчитывает начать полеты из городов Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Как будут летать:

Ryanair подтвердил запуск более 20 маршрутов из Украины летом.

Swiss первоначально будет летать между Киевом и Цюрихом 1 раз в неделю по воскресеньям.

Напомним, в Украине с 15 июня восстанавливается международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва. Авиакомпания МАУ приостановила продажу билетов до 1 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что все больше предпосылок, что авиабилеты существенно подорожают после снятия карантина и запрета на «несущественные поездки».

Справка Finance.ua:

Ryanair дал рекомендации пассажирам после возобновления полетов: Перед вылетом не забыть проверить температуру тела перед поездкой. Ее еще раз можно будет проверить в аэропорту. Если температура слишком высокая – попросят вернуться домой. Другие рекомендации – здесь.

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