Ryanair дал рекомендации пассажирам после возобновления полетов

Украина готовится возобновить международное авиасообщение согласно плану выхода из карантина – с 15 июня. Поэтому Ryanair обнародовал рекомендации пассажирам во время авиаполетов.

Об этом сообщает официальный telegram-канал авиакомпании.

Перед вылетом

Не забыть проверить температуру тела перед поездкой. Ее еще раз можно будет проверить в аэропорту. Если температура слишком высокая – попросят вернуться домой.

Носить маску на лице в любое время пребывания в аэропорту и самолете.

В аэропорту

При регистрации багажа можно воспользоваться киоском самообслуживания и сдать сумку на стойке регистрации багажа. По возможности воспользоваться услугой Fast Track, чтобы как можно сократить время ожидания в пунктах контроля.

Обязательно использовать средства для дезинфекции рук или мыть их во время пребывания в аэропорту и, где возможно, придерживаться дистанции от других пассажиров.

Во время посадки в самолет

Избегать скопления у выхода на посадку. На лестнице в самолет или телетрапах не должны создаваться толпы. Открыть паспорт и просканировать свой посадочный талон, чтобы ограничить контакт с другими лицами.

Всегда оставаться в маске для лица или респираторе. Экипаж самолета также будет носить маски для лица.

В самолете

Все самолеты ежедневно дезинфицируются и оснащены системами фильтрации воздуха.

На борту будет ограничено обслуживание: завернутые закуски и напитки и безналичные расчеты. Создавать очереди у туалетных комнат запрещено.

Справка Finance.ua:

С 18 марта в Украине прекращено выполнение всех железнодорожных, авиационных и автобусных междугородных и межобластных пассажирских перевозок.

Ирландский лоукостер Ryanair планирует восстановить летом половину маршрутов из Украины. Также компания планирует осенью перезапустить 17 направлений.

Все больше предпосылок, что авиабилеты существенно подорожают после снятия карантина и запрета на «несущественные поездки».

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