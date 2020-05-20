Ryanair дал рекомендации пассажирам после возобновления полетов

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Украина готовится возобновить международное авиасообщение согласно плану выхода из карантина – с 15 июня. Поэтому Ryanair обнародовал рекомендации пассажирам во время авиаполетов.
Об этом сообщает официальный telegram-канал авиакомпании.
Перед вылетом
Не забыть проверить температуру тела перед поездкой. Ее еще раз можно будет проверить в аэропорту. Если температура слишком высокая – попросят вернуться домой.
Носить маску на лице в любое время пребывания в аэропорту и самолете.
В аэропорту
При регистрации багажа можно воспользоваться киоском самообслуживания и сдать сумку на стойке регистрации багажа. По возможности воспользоваться услугой Fast Track, чтобы как можно сократить время ожидания в пунктах контроля.
Обязательно использовать средства для дезинфекции рук или мыть их во время пребывания в аэропорту и, где возможно, придерживаться дистанции от других пассажиров.
Во время посадки в самолет
Избегать скопления у выхода на посадку. На лестнице в самолет или телетрапах не должны создаваться толпы. Открыть паспорт и просканировать свой посадочный талон, чтобы ограничить контакт с другими лицами.
Всегда оставаться в маске для лица или респираторе. Экипаж самолета также будет носить маски для лица.
В самолете
Все самолеты ежедневно дезинфицируются и оснащены системами фильтрации воздуха.
На борту будет ограничено обслуживание: завернутые закуски и напитки и безналичные расчеты. Создавать очереди у туалетных комнат запрещено.
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