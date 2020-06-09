МАУ останавливает продажу билетов: какие рейсы состоятся

Авиакомпания МАУ приостановила продажу билетов до 1 августа 2020 года.

Об этом сообщается на официальном сайте МАУ.

“Сейчас мы, наверное, закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа, для того,чтобы была возможность назначать только те рейсы, которые пассажир считает реальными для выполнения. А определять эти рейсы будем исходя из возможностей для туристических поездок”,- отметил Дыхне на пресс-конференции в субботу.

Сейчас в расписании авиакомпании осталось три внутренние направления на даты в июне: Киев – Одесса, Киев – Львов и Киев – Херсон.

Из международных рейсов с 5 июля можно купить авиабилеты на направления Киев – Лондон.

Аэропорт “Борисполь” начинает работу с 15 июня и планирует проводить 15 рейсов в день.

В пятницу Правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения COVID-19. Решение вступит в силу после официального опубликования.