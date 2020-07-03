ТОП-6 самых популярных моделей автомобилей июня

В прошлом месяце в Украине зарегистрировали 7,1 тыс новых автомобилей. Это на 23% больше, чем в мае этого года. Если сравнивать с июнем прошлого года, то количество приобретенных авто выросло на 10%.

Об этом свидетельствует рейтинг сайта по продаже автомобилей RST.ua.

Сумма расходов в прошлом месяце составила $210 млн.

Самые популярные марки авто в июне:

Renault – таких зарегистрировали более 1,1 тыс. авто;

Toyota – 1 тыс. регистраций;

Kia – 700 регистраций.

Чаще всего среди моделей украинцы покупали кроссовер Kia Sportage. Кроме него были популярны Toyota RAV4 и Renault Duster.



Инфографика RST

Сколько тратили на авто:

большинство зарегистрированных автомобилей входили в ценовой диапазон $17-35 тыс. (51%);

еще 25% – автомобили, стоимость которых превысила $35 тыс. без учета дополнительного оборудования.

Почти каждый третий автомобиль, регистрированный в июне, был оборудован дизельным двигателем.

Справка Finance.ua:

По данным Укравтопрома, в течение июня 2020 года украинцы вдвое чаще покупали старые легковые авто, ввозимые из-за рубежа.

В Украине изменили порядок налогообложения доходов от продажи или обмена транспортных средств.

Covid-19 нанес удар и по рынку продажи автомобилей в Украине. По данным ведущих автодилеров, общий объем продаж новых авто за первые 5 месяцев 2020 года в сравнении с предыдущим периодом прошлого года упал на чуть более 7%.

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