Подпадают ли под гарантии ФГВФЛ вклады, открытые через интернет-банкинг - ответ Фонда

На начало 2020 года почти 44% украинцев пользовались интернет-банкингом. Продолжительный карантин, введенный в конце марта этого года, ожидаемо, ускорит процесс перехода в онлайн.

Об этом рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Наталья Рудуха.

Читайте также: ФГВФЛ развенчал мифы о гарантирования вкладов

По данным исследования Фонда гарантирования вкладов, на начало 2020 года около 70% украинцев не знали, подпадают ли под гарантии Фонда вклады, открытые через интернет-банкинг или мобильные приложения.

Минздрав продлил карантин до 31 июля и рекомендует не посещать банки. Поэтому лучше воспользоваться услугами онлайн и подписать договор в электронном виде.

Что следует знать: Фонд напоминает, банковские договоры, заключенные через интернет, подчиняются тем же правилам, что и договоры, заключенные в отделениях банков.

Но независимо от того, как лица заключают договор – с помощью электронного документооборота, интернет-банкинга или личного обращения в отделения банков – необходимо читать документы.

“Фонд регулярно проводит мониторинг банков и проверяет, выполняют ли они условия и требования Фонда для заключения электронных договоров с гражданами”, – отметила Наталья Рудуха.

Справка Finance.ua:

Гарантии Фонда распространяются на средства физических лиц и ФЛП , размещенные на депозитах и ​​текущих счетах.

Предельная сумма возмещения в Украине сегодня составляет 200 000 грн независимо от количества счетов у вкладчика в одном банке.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и о выгодах можно узнать по ссылке.