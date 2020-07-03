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Подпадают ли под гарантии ФГВФЛ вклады, открытые через интернет-банкинг - ответ Фонда

Подпадают ли под гарантии ФГВФЛ вклады, открытые через интернет-банкинг - ответ Фонда

На начало 2020 года почти 44% украинцев пользовались интернет-банкингом. Продолжительный карантин, введенный в конце марта этого года, ожидаемо, ускорит процесс перехода в онлайн.

Об этом рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Наталья Рудуха.

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По данным исследования Фонда гарантирования вкладов, на начало 2020 года около 70% украинцев не знали, подпадают ли под гарантии Фонда вклады, открытые через интернет-банкинг или мобильные приложения.

Минздрав продлил карантин до 31 июля и рекомендует не посещать банки. Поэтому лучше воспользоваться услугами онлайн и подписать договор в электронном виде.

Что следует знать: Фонд напоминает, банковские договоры, заключенные через интернет, подчиняются тем же правилам, что и договоры, заключенные в отделениях банков.

Но независимо от того, как лица заключают договор – с помощью электронного документооборота, интернет-банкинга или личного обращения в отделения банков – необходимо читать документы.

“Фонд регулярно проводит мониторинг банков и проверяет, выполняют ли они условия и требования Фонда для заключения электронных договоров с гражданами”, – отметила Наталья Рудуха.

Справка Finance.ua:

  • Гарантии Фонда распространяются на средства физических лиц и ФЛП, размещенные на депозитах и ​​текущих счетах.
  • Предельная сумма возмещения в Украине сегодня составляет 200 000 грн независимо от количества счетов у вкладчика в одном банке.

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По материалам Finance.UA
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