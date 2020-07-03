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В Киеве проведут реконструкцию станции метро "Лесная" (фото)

В Киеве проведут реконструкцию станции метро "Лесная" (фото)

В Киеве планируют реконструировать станцию метро “Лесная”. Реконструкция должна начаться в 2020 году.

От “Лесной” хотят сделать наземный пешеходный переход, который соединит станцию с ТРЦ на улице Киото.

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Так, согласно распоряжению Киевской горадминистрации, работы по реконструкции должны завершиться в 2023 году. Заказчиком работ выступает столичный метрополитен.

Отмечается, что недалеко от станции метро хотят построить ТРЦ “Лесной” общей площадью около 300 000 кв. м.


Фото: ЦТС

По материалам НВ
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