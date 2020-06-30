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В Киеве 4G запустили еще на 8 станциях метро

В Киеве 4G запустили еще на 8 станциях метро

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с операторами мобильного рынка представил работу мобильной связи стандарта 4G на еще 8 станциях киевского метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На каких станциях метро теперь работает связь 4G:

  • «Академгородок»;
  • «Житомирская»;
  • «Святошин»;
  • «Героев Днепра»;
  • «Минская»;
  • «Оболонь»;
  • «Сырец»;
  • «Дорогожичи»;
  • «Лукьяновская».

По словам мэра столицы, развитие сети 4G стало возможно благодаря ранее заключенному договору между операторами и КП «Киевский метрополитен». Операторы получили право на модернизацию части оборудования, установленного на станциях метро, ​​до стандарта 4G.

Справка Finance.ua:

  • С 5 марта 2020 г. мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украины и lifecell начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена «Академгородок». Это первая станция столичной «подземки», где стал доступен скоростной мобильный интернет.
  • Запуск 4G в киевском метрополитене обошелся Киевстару, Vodafone Ukraine и lifecell в 150 миллионов гривен.
По материалам Finance.UA
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