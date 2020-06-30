В Киеве 4G запустили еще на 8 станциях метро

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с операторами мобильного рынка представил работу мобильной связи стандарта 4G на еще 8 станциях киевского метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На каких станциях метро теперь работает связь 4G:

«Академгородок»;

«Житомирская»;

«Святошин»;

«Героев Днепра»;

«Минская»;

«Оболонь»;

«Сырец»;

«Дорогожичи»;

«Лукьяновская».

По словам мэра столицы, развитие сети 4G стало возможно благодаря ранее заключенному договору между операторами и КП «Киевский метрополитен». Операторы получили право на модернизацию части оборудования, установленного на станциях метро, ​​до стандарта 4G.

Справка Finance.ua:

С 5 марта 2020 г. мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украины и lifecell начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена «Академгородок». Это первая станция столичной «подземки», где стал доступен скоростной мобильный интернет.