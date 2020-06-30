В Киеве 4G запустили еще на 8 станциях метро

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Мэр Киева Виталий Кличко вместе с операторами мобильного рынка представил работу мобильной связи стандарта 4G на еще 8 станциях киевского метрополитена.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
На каких станциях метро теперь работает связь 4G:
По словам мэра столицы, развитие сети 4G стало возможно благодаря ранее заключенному договору между операторами и КП «Киевский метрополитен». Операторы получили право на модернизацию части оборудования, установленного на станциях метро, до стандарта 4G.
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