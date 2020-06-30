Укрэнерго уплатило в бюджет 559 миллионов дивидендов за 2019 год

ЧАО НЭК “Укрэнерго” уплатило в Государственный бюджет Украины по результатам прошлого года 559,229 млн грн дивидендов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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“ЧАО НЭК “Укрэнерго” по результатам 2019 года уплатило в Государственный бюджет 559,229 млн грн дивидендов. Согласно действующему законодательству компания платит в государственный бюджет дивиденды по ставке 30% от фактического показателя чистой прибыли”, – пояснили в “Укрэнерго”.

Общая сумма, на которую “Укрэнерго” пополнило госбюджет по итогам 2019 года составляет 4,081 млрд грн. В нее входят: 498 млн грн отчислений части чистой прибыли (за период года до преобразования в ЧАО); 985 млн грн налога на прибыль; 1,548 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС); 490 млн грн других налогов вместе с единым социальным взносом.