0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Укрэнерго уплатило в бюджет 559 миллионов дивидендов за 2019 год

Укрэнерго уплатило в бюджет 559 миллионов дивидендов за 2019 год

ЧАО НЭК “Укрэнерго” уплатило в Государственный бюджет Украины по результатам прошлого года 559,229 млн грн дивидендов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Читайте также: Укрэнерго внедряет систему управления ограничениями генерации из ВИЭ

ЧАО НЭК “Укрэнерго” по результатам 2019 года уплатило в Государственный бюджет 559,229 млн грн дивидендов. Согласно действующему законодательству компания платит в государственный бюджет дивиденды по ставке 30% от фактического показателя чистой прибыли”, – пояснили в “Укрэнерго”.

Общая сумма, на которую “Укрэнерго” пополнило госбюджет по итогам 2019 года составляет 4,081 млрд грн. В нее входят: 498 млн грн отчислений части чистой прибыли (за период года до преобразования в ЧАО); 985 млн грн налога на прибыль; 1,548 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС); 490 млн грн других налогов вместе с единым социальным взносом.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.