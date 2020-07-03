В Испании посчитали сумму убытков для туризма от пандемии

Испания озвучила сумму убытков, которые понесла ее туристическая сфера из-за пандемии COVID-19 и карантина.

Об этом сообщает AP.

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“Новая статистика в Испании показывает, что вспышка коронавируса стоила ключевому туристическому сектору страны более 15 миллиардов евро в течение двух месяцев”, – говорится в сообщении.

В апреле и мае иностранных туристов в стране не было вовсе. В этот период прошлого года 15 млн туристов в среднем тратили более 1000 евро каждый.

Туризм – один из основных секторов экономики Испании. Власти надеются спасти часть летнего сезона, поощряя иностранных гостей приезжать.