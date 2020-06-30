SpaceX готовит запуск уже десятой партии спутников Starlink

Компания SpaceX Илона Маска планирует в следующую среду отправить на орбиту уже 10-ю партию интернет-спутников Starlink ракетой Falcon 9.

Об этом сообщила компания в Twitter.

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«Планируем на среду, 8 июля, 10-й запуск Starlink благодаря ракете Falcon 9», – заявили в SpaceX.

В компании Маска добавили, что ракета-носитель также выведет на орбиту два космических аппарата BlackSky от американской компании Spaceflight Industries.

Спутники Starlink должны создать глобальную сеть и раздавать интернет по всей планете. Основатель компании SpaceX Илон Маск планирует вывести на орбиту 12 тысяч интернет-спутников Starlink.