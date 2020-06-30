0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

НБУ создал условия, что банкам невыгодно выдавать кредит бизнесу, - Арахамия

НБУ создал условия, что банкам невыгодно выдавать кредит бизнесу, - Арахамия

Национальный банк Украины создал такие условия, что государственным и коммерческим банкам невыгодно выдавать кредиты бизнесу. В связи с этим банки должны отказывать в выдаче кредитов ввиду потенциальных рисков.

Об этом сообщил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в эфире программы “Право на власть”.

Читайте также: В Раде оценили влияние отставки Смолия на гривну

По его словам, в Украине несколько миллионов бизнесов, однако они не могут получить дешевые кредиты “5-7-9%”.

“Нацбанк анонсирует рекордно низкую ставку, а бизнесмены понимают, что можно взять кредит на 6%, добавить административные расходы, риски, например 3-4% и взять кредит под максимум 10%. Однако они приходят в банк и им говорят о ставках в 25 -30%”, – отметил Арахамия.

Он также добавил, что если в Украине не будет нормальных доступных программ кредитования для частного бизнеса, у которого хорошая кредитная история, то страна экономически погибнет.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.