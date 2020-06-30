НБУ создал условия, что банкам невыгодно выдавать кредит бизнесу, - Арахамия

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Национальный банк Украины создал такие условия, что государственным и коммерческим банкам невыгодно выдавать кредиты бизнесу. В связи с этим банки должны отказывать в выдаче кредитов ввиду потенциальных рисков.
Об этом сообщил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в эфире программы “Право на власть”.
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По его словам, в Украине несколько миллионов бизнесов, однако они не могут получить дешевые кредиты “5-7-9%”.
“Нацбанк анонсирует рекордно низкую ставку, а бизнесмены понимают, что можно взять кредит на 6%, добавить административные расходы, риски, например 3-4% и взять кредит под максимум 10%. Однако они приходят в банк и им говорят о ставках в 25 -30%”, – отметил Арахамия.
Он также добавил, что если в Украине не будет нормальных доступных программ кредитования для частного бизнеса, у которого хорошая кредитная история, то страна экономически погибнет.
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