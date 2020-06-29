Тревожный сигнал: Евросоюз отреагировал на возможную отставку главы НБУ

Евросоюз обеспокоен возможной отставкой главы НБУ Якова Смолия вследствие вероятного политического давления и выражает надежду, что власти Украины продолжат выполнять собственные обязательства по реформам и сотрудничеству с ЕС.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, обнародованном в четверг на сайте Европейской службы внешних действий.

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“Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия вследствие вероятного политического давления шлет тревожный сигнал. Национальный банк должен сохранять способность к независимому выполнению своей роли. Подрыв этой важной институции негативно влияет на доверие и поддержку повестки реформ в Украине”, – говорится в заявлении.

Отмечается также, что образование сильного и независимого Национального Банка было фундаментальным достижением Украины, и остается критически важным для ее будущего успеха.

“В течение прошлых лет Национальный Банк Украины делал решительные и очень необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и для ее устойчивого экономического восстановления. Политика Банка хорошо служила народу и экономике Украины, стабилизируя национальную валюту, сокращая инфляцию и увеличивая резервы иностранной валюты, в частности, путем реструктуризации всего банковского сектора и восстановления активов, потерянных вследствие банковского мошенничества”, – говорится в документе.

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Как отмечается в заявлении Евросоюза, продвижение Украины по пути реформ является сложным, особенно в текущих исключительных условиях пандемии коронавируса. Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в имплементации очень нужных реформ, и рассчитывает, что власти Украины будут выполнять взятые на себя обязательства.