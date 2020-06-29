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Что делать, если задолжали государству во время карантина - совет экономиста

Что делать, если задолжали государству во время карантина - совет экономиста

Руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта посоветовал, как быть в случае, если за время карантина у человека накопился долг перед государством.

Об этом он сказал в эфире канала “Украина 24”.

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“Никогда не оставляйте долгов перед государством, не давайте им висеть, поскольку чиновники действуют алгоритмически. Вы должны – они будут выбивать. Налоговая, по крайней мере, четко даст вам документы, скажет: платите дальше, а если хотите обжаловать – у вас есть повод. В принципе, карантин может быть и форс-мажором, кстати, Рада разрешила его так определять”, – сказал эксперт.

Кухта напомнил, что карантин может быть аргументом, если дело дойдет до суда.

“Если вы не смогли выплатить задолженность из-за карантина, для суда это должно выглядеть аргументом. Человек, особенно в возрасте, что, должен была выйти из дома и умереть, чтобы уплатить этот долг? Мой совет как человека, который долго работал в государстве: не тяните с этими задолженностями! Чиновники – это не бизнес, который может войти в ваше положение, они действуют топорно, этому есть причина – над ними всегда висит прокурор, который тоже действует топорно, он попытается их посадить, если что-то нарушат”, – сказал Кухта.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому банкам запрещено взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина.
  • Законом также вводится запрет на повышение процентной ставки для тех клиентов, которые не смогут своевременно платить по кредиту.

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По материалам Сегодня
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