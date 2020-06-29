Что делать, если задолжали государству во время карантина - совет экономиста

Руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта посоветовал, как быть в случае, если за время карантина у человека накопился долг перед государством.

Об этом он сказал в эфире канала “Украина 24”.

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“Никогда не оставляйте долгов перед государством, не давайте им висеть, поскольку чиновники действуют алгоритмически. Вы должны – они будут выбивать. Налоговая, по крайней мере, четко даст вам документы, скажет: платите дальше, а если хотите обжаловать – у вас есть повод. В принципе, карантин может быть и форс-мажором, кстати, Рада разрешила его так определять”, – сказал эксперт.

Кухта напомнил, что карантин может быть аргументом, если дело дойдет до суда.

“Если вы не смогли выплатить задолженность из-за карантина, для суда это должно выглядеть аргументом. Человек, особенно в возрасте, что, должен была выйти из дома и умереть, чтобы уплатить этот долг? Мой совет как человека, который долго работал в государстве: не тяните с этими задолженностями! Чиновники – это не бизнес, который может войти в ваше положение, они действуют топорно, этому есть причина – над ними всегда висит прокурор, который тоже действует топорно, он попытается их посадить, если что-то нарушат”, – сказал Кухта.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому банкам запрещено взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина.

Законом также вводится запрет на повышение процентной ставки для тех клиентов, которые не смогут своевременно платить по кредиту.

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