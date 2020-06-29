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Без пересдачи и штрафов - наши водительские права будут действовать еще в одной стране

Без пересдачи и штрафов - наши водительские права будут действовать еще в одной стране

Украинские водительские удостоверения будут признавать в Турции. На этой неделе Кабинет министров ратифицировал соглашение с правительством Турции о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Отныне по упрощенной процедуре, без экзаменов, водители могут обменять удостоверения на аналогичные – в стране проживания. Спасибо стратегическим партнерам!” – говорится в сообщении.

На сайте Министерства внутренних дел Украины сообщают, что, согласно документу, граждане Украины, которые легально живут в Турции, и турки, законно проживающие в Украине, смогут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания в упрощенном порядке – без необходимости повторно сдавать экзамены. Это также позволит избежать дополнительных финансовых затрат.

Справка Finance.ua:

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По материалам Газета по-Украински
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