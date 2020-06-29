Новый директор Всемирного банка в Украине описал, чем закончится карантинный кризис для страны

Украина, благодаря реформам последних пяти лет, вошла в нынешний кризис с сильными макроэкономическими показателями и мощным финансовым сектором, если сравнивать с положением накануне кризиса 2014-2015 годов.

Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал Аруп Банерджи, новый директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове.

При этом он отметил, что экономические перспективы Украины зависят как от продолжительности кризиса в области здравоохранения (что пока непредсказуемо), так и от прогресса реформ, направленных на решение устаревших структурных препятствий для притока частных инвестиций, который полностью зависит от власти.

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Банерджи предположил, что, если не будет второй волны инфицирования, в 2020 году сокращение экономики Украины составит около 4,5%.

«Если же будут наблюдаться резкое снижение мирового спроса на продукцию украинского экспорта, перебои на рынке капитала и дальнейшее падение внутреннего спроса из-за продления карантина, то, по нашим оценкам, спад экономики в 2020 году составит 7,8% (эта оценка близка к прогнозируемому МВФ спаду в 8,2%)», – сказал он.

«В этом случае безработица может вырасти до 12% (с 8,2% в 2019 году), а денежные переводы из-за рубежа снизятся на 36%. По этому сценарию бедность по прогнозу вырастет до 24% в 2020 году (с 18% в 2019 году)», – добавил директор ВБ в Украине.

Он также напомнил, что Украина почувствовала первые последствия кризиса в январе-феврале 2020 года, еще до того, как в стране был диагностирован первый случай заболевания.

«Уже тогда наблюдалось замедление спроса на украинский экспорт и снижение мировых цен на сталь. Наши предварительные оценки показывают, что экономика в первом квартале сократилась на 1,3%. С момента введения карантина производство, финансовый сектор и с/х отрасль Украины получили меньше стрессов, если сравнивать с другими странами региона. Но в более широком плане в Украине наблюдается резкое снижение потребления и покупательской способности – из-за массовых увольнений (по оценкам, общее количество безработных выросло на 28%) и снижения денежных переводов (примерно 10% из 2 млн украинских временных работников в Польше вернулись в Украину, а остальные испытывают трудности из-за замедления экономики в ЕС)», – добавил Аруп Банджери.

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