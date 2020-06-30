Рынок газа не изменит принцип ценообразования "хаб плюс доставка" - облгаз

После запуска рынка газа принцип ценообразования не изменится.

Об этом заявила директор Тернопольоблгаза Юлия Демчик.

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Она заверила, что цена, как и ранее, будет включать стоимость газа на европейском хабе и стоимость его доставки.

“Формула будет базироваться на европейском хабе плюс доставка, все равно такая привязка будет, но она будет зависеть от сезона, от зимы, лета, объемов, закупаемых в год или на какой-то определенный период времени”, – сказала Демчик.

Напомним, в январе Кабмин утвердил новую формулу расчета цены газа для населения, привязав ее к стоимости ресурса на нидерландском хабе TTF.

А накануне было принято решение отложить еще на месяц переход на рыночные цены на газ для населения.