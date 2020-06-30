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Инвестпривлекательность Украины для бизнеса упала до уровня 2015 года - опрос

Инвестпривлекательность Украины для бизнеса упала до уровня 2015 года - опрос

Бизнес считает, что нынешняя инвестиционная привлекательность Украины снизилась до показателя 2015 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводила Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).

“Мы увидели, что индекс инвестпривлекательности снизился. Он остановился на отметке 2,51 и снизился на 0,44 балла по сравнению с прошлым полугодием, когда индекс был на уровне 2,95… Динамика изменений показывает, что данный показатель индекса, к сожалению, худший с 2015 года, является нехорошим сигналом для страны, потому что у инвестора нет желания инвестировать сюда деньги”, – сказала исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

При этом большинство опрошенных не ожидают позитивных изменений:

  • 44% считают, что инвестиционный климат не изменится;
  • 41% – что ухудшится;
  • 15% участников опроса ожидают незначительного улучшения инвестклимата в ближайшие полгода.

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Что касается выгодности украинского рынка, то лишь 15% опрошенных считают его таким, еще 55% отметили ухудшение по сравнению с предыдущими шестью месяцами.

В планах руководителей бизнеса на ближайшие полгода:

  • на первом месте значится оптимизация расходов (71% участников опроса);
  • удержание персонала (42%);
  • цифровая трансформация (39%);
  • прекращение инвестиций (18%).

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По материалам Finance.UA
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