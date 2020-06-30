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Скольким предпринимателям уже назначили пособие по частичной безработице

Скольким предпринимателям уже назначили пособие по частичной безработице

По состоянию на 30 июня согласно программе по частичной безработице предприниматели подали 171 тысячу пакетов документов, из которых – 146 тысяч заявок поступили от физических лиц – предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Уже принято более 130 тысяч положительных решений для выплат 265 тысячам работников, из них более 112 тысяч – ФЛП.

Больше всего заявок подали ФЛП:

  • Львовской обл. – 12,766 тыс. пакетов документов;
  • Харьковской обл. – 11,516 тыс.;
  • Черновицкой обл. – 90,79 тыс.

В целом, по программе помощи по частичной безработице профинансировано 765,5 млн грн выплат для представителей среднего, малого и микробизнеса.

Справка Finance.ua:

  • Для сохранения рабочих мест и поддержки бизнеса в условиях пандемии Правительство ввело программу поддержки по частичной безработице. На выплату пособий по частичной безработице было направлено 4,7 млрд грн.
  • Пособие по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФЛПам, у которых нет наемных работников, но которые являются застрахованными лицами, то есть платили единый социальный взнос.

Инструкция, как получить пособие по частичной безработице – по ссылке.

По материалам Finance.UA
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