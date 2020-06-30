Скольким предпринимателям уже назначили пособие по частичной безработице

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По состоянию на 30 июня согласно программе по частичной безработице предприниматели подали 171 тысячу пакетов документов, из которых – 146 тысяч заявок поступили от физических лиц – предпринимателей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Уже принято более 130 тысяч положительных решений для выплат 265 тысячам работников, из них более 112 тысяч – ФЛП.
Больше всего заявок подали ФЛП:
В целом, по программе помощи по частичной безработице профинансировано 765,5 млн грн выплат для представителей среднего, малого и микробизнеса.
Инструкция, как получить пособие по частичной безработице – по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Не давление и не политика: у Зеленского озвучили главную проблему НацбанкаВчера, 13:00 - 6229 23
Чтобы отказаться от МВФ, нужно избавиться от "культуры кидка" - МиловановВчера, 13:32 - 2342 7
Правительство нашло ресурс на повышение минималки с сентября - ЛазебнаяВчера, 12:02 - 1360 6
Кличко рассказал, сколько водителей киевских маршруток оштрафовали в июне за нарушение карантинаВчера, 06:14 - 411 6
Отставка Смолия: последствия для курса, инвестиций, и долговВчера, 13:59 - 4523 5
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 6638
Не давление и не политика: у Зеленского озвучили главную проблему НацбанкаВчера, 13:00 - 6229 23
Отставка Смолия: последствия для курса, инвестиций, и долговВчера, 13:59 - 4523 5
Без пересдачи и штрафов - наши водительские права будут действовать еще в одной странеВчера, 16:35 - 3825
Потребительские кредиты освободили от штрафов за просрочку: Зеленский подписал законВчера, 10:02 - 3492
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)Позавчера, 13:10 - 331 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 3344 10
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1006
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1041 1
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)26.06.2020, 17:10 - 896