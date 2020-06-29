Министр финансов объяснил, почему отложили размещение евробондов

Министерство финансов “предоставило достаточно времени” международным инвесторам для оценки влияния возможной отставки председателя правления НБУ Якова Смолия на стоимость украинских ценных бумаг.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в комментарии ЭП.

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“Учитывая неожиданное заявление об отставке главы Национального банка Якова Смолия, министерство финансов приняло решение об отмене ранее объявленных предложений еврооблигаций и обмена, для того, чтобы предоставить инвесторам достаточно времени на оценку этих новостей”, – заявил Марченко.

“Мы ценим поддержку инвестиционного сообщества Украины, которую они демонстрировали еще вчера, и продолжим политику открытости и прозрачности в отношениях с рынком. Министерство финансов отмечает, что остается приверженным взвешенной фискальной и денежно-кредитной политике, а также конструктивному сотрудничеству с НБУ и пути продолжение реформ, которые поддерживаются нашими международными партнерами”, – отметил Марченко.

Справка Finance.ua:

Украина планировала разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет.

Кроме того, Украина объявила о тендере по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до $750 млн в связи с размещением новых долговых бумаг.