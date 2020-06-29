Министр финансов объяснил, почему отложили размещение евробондов

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Министерство финансов “предоставило достаточно времени” международным инвесторам для оценки влияния возможной отставки председателя правления НБУ Якова Смолия на стоимость украинских ценных бумаг.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в комментарии ЭП.
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“Учитывая неожиданное заявление об отставке главы Национального банка Якова Смолия, министерство финансов приняло решение об отмене ранее объявленных предложений еврооблигаций и обмена, для того, чтобы предоставить инвесторам достаточно времени на оценку этих новостей”, – заявил Марченко.
“Мы ценим поддержку инвестиционного сообщества Украины, которую они демонстрировали еще вчера, и продолжим политику открытости и прозрачности в отношениях с рынком. Министерство финансов отмечает, что остается приверженным взвешенной фискальной и денежно-кредитной политике, а также конструктивному сотрудничеству с НБУ и пути продолжение реформ, которые поддерживаются нашими международными партнерами”, – отметил Марченко.
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