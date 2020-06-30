Цены на квартиры в новостройках Киева в начале лета снизились

В июне 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева немного снизилась.

Об этом свидетельствует аналитика портала “СтройОбзор”.

Цена в первый день лета, по сравнению с маем, опустилась на 0,7% и составила 29 237 грн за кв. м (в мае – 29 429 грн за кв. м).

Динамика цен в разных классах жилья:

изменения в эконом-классе практически были незаметными. Цена опустилась на 0,7% и в июне составила 21 653 грн за кв. м;

в классе «комфорт» цена поднялась незначительно (0,1%) до 25 188 грн за кв. м;

бизнес-класс показывает резкие скачки практически каждый месяц, стоимость «квадрата» в этом сегменте на сегодня – 43 848 грн;

в июне на класс «премиум» цена повысилась: стоимость квадратного метра составляет 71 806 грн.



Инфографика: СтройОбзор

Как отличаются цены на квартиры по районам Киева:

самые дорогие квартиры продают в Печерском районе – стоимость квадратного метра тут составляет 54 978 грн:

второе место у Шевченковского района – 35 136 грн за кв. м;

Оболонский район занимает третье место среди самых дорогих с ценой 26 278 грн за кв. м.

Днепровский район – 25 773 грн за кв. м;

Голосеевский район – 24 625 грн за кв. м;

Святошинский – 24 470 грн. за «квадрат»;

Соломенский – 23 233 грн за кв. м;

Подольский район – 23 063 грн за кв. м;

Дарницкий – 22 137 грн за кв. м;

Деснянский район, где метр квадратный может обойтись в 20 009 грн.

Справка Finance.ua:

Средняя цена на новостройки в пригородах Киева в мае увеличилась, а темпы строительства в период карантина снизились более чем у 60% застройщиков пригородов.