Как менялись цены на аренду квартир в Киеве во время карантина

Еще 15 марта средняя цена съема однушки в столице была в пределах 12 500 грн. А уже 3 мая она достигла минимального значения за весь период карантина – 11 100 грн.

Об этом свидетельствует аналитика от Opendatabot со ссылкой на данные сервиса Bird.

Однако с тех пор стоимость аренды однушек постепенно начала расти и уже в июне достигла 12 000 грн. Аренда двухкомнатных и трехкомнатных квартир в Киеве все это время остается почти стабильной.

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Средняя стоимость аренды квартир в Киеве (по состоянию на 28 июня):

однокомнатная – 12 100 грн в месяц;

двухкомнатные в среднем стоят 20 400 грн;

трехкомнатные – 34 800 грн.

Справка Finance.ua:

Согласно опросу Конфедерации строителей Украины, количество сделок по продаже недвижимости упало более чем на 50% у почти половины опрошенных.

В КГГА рассказали, какие ремонты запрещено делать владельцам квартир в многоэтажках, в частности, увеличивать площадь санузлов за счет площади жилья.