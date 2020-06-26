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Как менялись цены на аренду квартир в Киеве во время карантина

Как менялись цены на аренду квартир в Киеве во время карантина

Еще 15 марта средняя цена съема однушки в столице была в пределах 12 500 грн. А уже 3 мая она достигла минимального значения за весь период карантина – 11 100 грн.

Об этом свидетельствует аналитика от Opendatabot со ссылкой на данные сервиса Bird.

Однако с тех пор стоимость аренды однушек постепенно начала расти и уже в июне достигла 12 000 грн. Аренда двухкомнатных и трехкомнатных квартир в Киеве все это время остается почти стабильной.

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Средняя стоимость аренды квартир в Киеве (по состоянию на 28 июня):

  • однокомнатная – 12 100 грн в месяц;
  • двухкомнатные в среднем стоят 20 400 грн;
  • трехкомнатные – 34 800 грн.

Справка Finance.ua:

  • Согласно опросу Конфедерации строителей Украины, количество сделок по продаже недвижимости упало более чем на 50% у почти половины опрошенных.
  • Офис противодействия рейдерству создал для граждан и представителей бизнеса онлайн-сервис для подачи жалоб на решения, действия и бездействие государственных регистраторов.
По материалам Finance.UA
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