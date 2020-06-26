Как менялись цены на аренду квартир в Киеве во время карантина

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Еще 15 марта средняя цена съема однушки в столице была в пределах 12 500 грн. А уже 3 мая она достигла минимального значения за весь период карантина – 11 100 грн.
Об этом свидетельствует аналитика от Opendatabot со ссылкой на данные сервиса Bird.
Однако с тех пор стоимость аренды однушек постепенно начала расти и уже в июне достигла 12 000 грн. Аренда двухкомнатных и трехкомнатных квартир в Киеве все это время остается почти стабильной.
Читайте также: Квартира или дом в пригороде: что лучше покупать для сдачи в аренду
Средняя стоимость аренды квартир в Киеве (по состоянию на 28 июня):
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С 2021 года газ можно будет покупать у Укрпочты и розничных сетей магазинов4 ч. назад - 834 6
Украинцев к концу 2020-го ждет новый курс доллара: экономисты озвучили прогноз2 ч. назад - 7591 4
Когда будут повышать минималку в Украине: предварительный график (инфографика)4 ч. назад - 1075 4
Криклий сообщил, когда сдадут в эксплуатацию первую в Украине бетонную дорогу (фото)6 ч. назад - 1898 4
Новые камеры автофиксации обнаруживают автомобили-двойникиВчера, 20:14 - 9583 4
Штраф за незарегистрированное ГБО: сколько заплатят водителиВчера, 18:17 - 18855
Зарплаты и сокращения: к чему готовится бизнесВчера, 15:14 - 13819
Новые камеры автофиксации обнаруживают автомобили-двойникиВчера, 20:14 - 9583 4
Украинцев к концу 2020-го ждет новый курс доллара: экономисты озвучили прогноз2 ч. назад - 7591 4
Средняя заработная плата за апрель в Киеве5 ч. назад - 2183
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)Вчера, 15:27 - 400
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)Позавчера, 12:17 - 603
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)26.06.2020, 17:10 - 582
В Viber появилась новая функция - исчезающие сообщения (видео)24.06.2020, 13:35 - 5432 4
Apple презентовала iOS 14: что в ней нового (фото)23.06.2020, 12:10 - 932