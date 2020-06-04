Как изменились цены на жилье в новостройках пригородов Киева

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Средняя цена на новостройки в пригородах Киева в мае увеличилась, а темпы строительства в период карантина снизились более чем у 60% застройщиков пригородов.
Об этом свидетельствует аналитика портала budport.com.ua.
По итогам мая средняя цена квадратного метра на новостройки Киевской области закрепилась на уровне 14,8 тыс. грн/кв. м, что на 300 грн, или на 2,1% больше апрельского показателя.
Динамика цен в гривнах на 1 кв. м в ЖК в населенных пунктах вокруг Киева:
В долларах средняя цена на квартиры в пригороде выросла на $10 или 1,8% – до $550/кв. м. В населенных пунктах до 5 км долларовые цены поднялись на $20 или 3,6%, до $570/кв. м, до 10 км – на $10, или 1,8%, до $560/кв. м, от 10 до 20 км – тоже на $10, или почти 2%, до $520/кв. м.
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Диапазон цен на новостройки в населенных пунктах Киевской области варьируется от 8,5 тыс. грн/кв. м до 16,2 тыс. грн/кв. м.
Самые дорогие квартиры в таких населенных пунктах области:
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