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Как изменились цены на жилье в новостройках пригородов Киева

Как изменились цены на жилье в новостройках пригородов Киева

Средняя цена на новостройки в пригородах Киева в мае увеличилась, а темпы строительства в период карантина снизились более чем у 60% застройщиков пригородов.

Об этом свидетельствует аналитика портала budport.com.ua.

По итогам мая средняя цена квадратного метра на новостройки Киевской области закрепилась на уровне 14,8 тыс. грн/кв. м, что на 300 грн, или на 2,1% больше апрельского показателя.

Динамика цен в гривнах на 1 кв. м в ЖК в населенных пунктах вокруг Киева:

  • в радиусе до 5 км стоимость за месяц выросла на 500 грн, или 3,2% – до 15,5 тыс. грн;
  • в диапазоне до 10 км стоимость жилья в новостройках не изменилась;
  • от 10 до 20 км – просела на 100 грн, или 0,7%, до 13,9 тыс. грн.

В долларах средняя цена на квартиры в пригороде выросла на $10 или 1,8% – до $550/кв. м. В населенных пунктах до 5 км долларовые цены поднялись на $20 или 3,6%, до $570/кв. м, до 10 км – на $10, или 1,8%, до $560/кв. м, от 10 до 20 км – тоже на $10, или почти 2%, до $520/кв. м.

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Диапазон цен на новостройки в населенных пунктах Киевской области варьируется от 8,5 тыс. грн/кв. м до 16,2 тыс. грн/кв. м.

Самые дорогие квартиры в таких населенных пунктах области:

  • Вишневое (16,2 тыс. грн/кв. м);
  • Ирпень (15,5 тыс. грн/кв. м);
  • Софиевская Борщаговка (14,8 тыс. грн/кв. м);
  • Петропавловская Борщаговка (16,2 тыс. грн/кв. м);
  • Гатное (14,5 тыс. грн/кв. м).

Справка Finance.ua:

  • Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что налог на недвижимость, суммы которого отличаются в разных регионах Украины, не должен рассчитываться исходя из метража жилья.

Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

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По материалам Build Portal
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