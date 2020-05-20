Показатель ввода в эксплуатацию готовых квартир сократился на 22% - Госстат

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине замерли строительные площадки и ожидается снижение цен на жилье. В первом квартале 2020 года в эксплуатацию ввели чуть более 21 тыс. квартир.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Показатель ввода в эксплуатацию сократился на 22% по сравнению с тем же периодом 2019 года – до 1 млн 913,9 тыс. кв. м.
По данным Госстата, 20,8%, или 399,4 тыс. кв. м жилья введено в первом квартале согласно временному порядку ввода в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.
Общая площадь жилых зданий, принятых в эксплуатацию, по видам в 2020 году
Статистика Госстата
В городах с начала года введено в эксплуатацию 1 млн 101,2 тыс. кв. м жилья (79% общего объема), в сельской местности – 812,7 тыс. кв. м.
В январе-марте 2020 года в эксплуатацию ввели 21,568 тыс. квартир, причем в городах – 13,6 тыс. квартир, в селах – 7,8 тыс. квартир.
Средняя площадь квартир – 88,6 кв. м.
Области, где больше введено жилья: – в Киевской, Львовской, Харьковской, Одесской и Ивано-Франковской областях по итогам первого квартала 2020 года введено в эксплуатацию чуть более половины – 54,8% – общего объема жилья. В Киеве – 88,2 тыс. кв. м (4,6%).
Сокращение объема ввода жилья зафиксировано почти во всех областях Украины (от 63 до 1%).
Ранее Finance.ua писал, что Конфедерация строителей Украины провела опрос среди компаний-членов и отраслевых предприятий о том, как карантин повлиял на их работу. Более половины опрошенных – 56,4%, отметили, что не прекращали строительство. На несколько дней остановки были почти у четверти опрошенных (23,1%). 10,3% компаний остановили и еще не возобновили работы на строительных площадках.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине увеличили налог при продаже автоВчера, 16:01 - 25650 11
В Украине планируют штрафовать за уклонение от мобилизации3 ч. назад - 1000 7
В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направления3 ч. назад - 1802 5
Госкосмос обещает начать запуск ракет через три-четыре годаВчера, 22:45 - 681 4
Ответственность за недостоверную декларацию: напоминание от НАПК5 ч. назад - 386 3
В Украине увеличили налог при продаже автоВчера, 16:01 - 25650 11
С июня заработают 50 камер системы видеофиксации нарушений ПДДВчера, 19:00 - 2265
Минсоцполитики пересмотрит категории льготниковВчера, 14:13 - 1813
В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направления3 ч. назад - 1802 5
Страны, которые возобновят авиасообщение в ближайшее время (инфографика)Вчера, 15:05 - 1737
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)30 мин. назад - 25
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейнаПозавчера, 12:10 - 496
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 540 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 817 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1445