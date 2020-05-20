Показатель ввода в эксплуатацию готовых квартир сократился на 22% - Госстат

В Украине замерли строительные площадки и ожидается снижение цен на жилье. В первом квартале 2020 года в эксплуатацию ввели чуть более 21 тыс. квартир.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Показатель ввода в эксплуатацию сократился на 22% по сравнению с тем же периодом 2019 года – до 1 млн 913,9 тыс. кв. м.

По данным Госстата, 20,8%, или 399,4 тыс. кв. м жилья введено в первом квартале согласно временному порядку ввода в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Общая площадь жилых зданий, принятых в эксплуатацию, по видам в 2020 году



Статистика Госстата

В городах с начала года введено в эксплуатацию 1 млн 101,2 тыс. кв. м жилья (79% общего объема), в сельской местности – 812,7 тыс. кв. м.

В январе-марте 2020 года в эксплуатацию ввели 21,568 тыс. квартир, причем в городах – 13,6 тыс. квартир, в селах – 7,8 тыс. квартир.

Средняя площадь квартир – 88,6 кв. м.

Области, где больше введено жилья: – в Киевской, Львовской, Харьковской, Одесской и Ивано-Франковской областях по итогам первого квартала 2020 года введено в эксплуатацию чуть более половины – 54,8% – общего объема жилья. В Киеве – 88,2 тыс. кв. м (4,6%).

Сокращение объема ввода жилья зафиксировано почти во всех областях Украины (от 63 до 1%).

Ранее Finance.ua писал, что Конфедерация строителей Украины провела опрос среди компаний-членов и отраслевых предприятий о том, как карантин повлиял на их работу. Более половины опрошенных – 56,4%, отметили, что не прекращали строительство. На несколько дней остановки были почти у четверти опрошенных (23,1%). 10,3% компаний остановили и еще не возобновили работы на строительных площадках.

Справка Finance.ua:

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