Рынок коммерческих автомобилей падает: ТОП-5 самых популярных марок

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В июне на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 760 машин. По сравнению с прошлогодним показателем спрос упал на 21%.
Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины “Укравтопром”.
Какие коммерческие авто покупали чаще всего:
В целом по итогам первого полугодия украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4,1 тыс. новых машин, что на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года.
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