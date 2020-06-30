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Рынок коммерческих автомобилей падает: ТОП-5 самых популярных марок

Рынок коммерческих автомобилей падает: ТОП-5 самых популярных марок

В июне на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 760 машин. По сравнению с прошлогодним показателем спрос упал на 21%.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины “Укравтопром”.

Какие коммерческие авто покупали чаще всего:

  • лучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat которая увеличила реализацию своих автомобилей в Украине по сравнению с июнем прошлого года на 16% до 118 шт.;
  • Renault в июньском рейтинге марок опустилась на второе место потеряв в продажах более 35% – всего было 106 зарегистрированных машин;
  • на третьем месте Ford, реализация которого увеличилась на 2 машины и составляла 82 единицы;
  • четвертое место заняла Peugeot, регистрации автомобилей которой выросли в годовом исчислении на 22%, до 77 шт.;
  • замыкает рейтинг новых коммерческих авто белорусский МАЗ, у которого в июне было 64 регистрации (-15%).

В целом по итогам первого полугодия украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4,1 тыс. новых машин, что на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года.

Справка Finance.ua:

  • Covid-19 нанес удар и по рынку продажи автомобилей в Украине. По данным ведущих автодилеров, общий объем продаж новых авто за первые 5 месяцев 2020 года по сравнению с предыдущим периодом прошлого года упал на чуть более 7%.

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По материалам Finance.UA
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