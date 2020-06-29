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Если в Украине начнут печатать деньги, то уже не остановятся, - Милованов

Если в Украине начнут печатать деньги, то уже не остановятся, - Милованов

В меморандуме по новой программе поддержки Украины от Международного валютного фонда фактически нет каких-либо “болезненных” или политических требований.

Об этом в интервью Finance.ua рассказал Тимофей Милованов – экс-министр развития экономики, а сейчас – Президент Киевской школы экономики (КШЭ).

По его словам, документ содержит определенные технические вещи, но там нет серьезных структурных реформ.

“Если в прошлых меморандумах была антикоррупционная реформа, правительство обещало построить всю инфраструктуру, принять законы о незаконном обогащении и т.п., то в этом меморандуме нет таких сильных структурных реформ. Есть лишь продолжение определенных реформ или устранение небольших дисбалансов. В частности, приведение в порядок юридических лиц таможни и налоговой. Что касается “Нафтогаза”, то там надо все привести в соответствие с законами. То же самое касается пересмотра рыночных тарифов на газ – это будет еще и на пользу людям”, – рассказал он.

По словам Тимофея Милованова, в документе нет большой реформы какого-то рынка и, исходя из комментариев МВФ, эта организация очень скептически относится к Украине.

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“Они сказали, что у нас хорошая макроэкономическая ситуация. Хотят, чтобы была независимость Нацбанка, чтобы не было экономического кризиса и не начали печатать деньги, пугать рынок. Потому что история такова, что если в Украине начнут печатать деньги, то уже не остановятся” , – отметил экс-министр.

Милованов рассказал, что две крупные реформы, которые хотели в МВФ, они получили до подписания меморандума – это рынок земли и банковский закон.

“Кстати, по “антиколомойському” закону МВФ хотел закрыть свои тылы, чтобы сказать: “Мы все сделали, что могли по Коломойскому – даже закон приняли такой”. И возможно, он нужнее, чем мне кажется”, – сообщил директор КШЭ.

По материалам Finance.UA
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