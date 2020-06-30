Количество состоятельных украинцев в течение карантина уменьшилось на 8,5% (опрос)

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Количество условно состоятельных украинцев в течение карантина уменьшилось на 8,5%.
Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Социологи в конце апреля и в начале июня просили респондентов оценить финансовое состояние их семьи на текущий момент. Если в апреле условно “богатых” людей, которые могли позволить приобрести что-то ценное, например телевизор, либо вовсе не ограничивали себя в расходах, было 20,5%. То по состоянию на начало июня их доля сократилась до 12%.
В то же время выросло число людей, которые могут кое-что отложить из своих доходов, но не могут позволить себе крупных покупок (с 30% до 36%), а также таких, кто нормально питается, но уже не может позволить себе покупать одежду (с 34% до 37%).
Уровень абсолютной бедности, когда не хватает на еду, согласно данным опроса, почти не изменился – 11,5% в конце апреля против 12% в начале июня.
“Таким образом, за этот период отмечается снижение благосостояния населения, хотя при этом, по крайней мере пока, нет перехода к абсолютной бедности”, – резюмируют социологи.
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