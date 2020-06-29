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Кличко объяснил, почему отложили введение единого е-билета в Киеве

Кличко объяснил, почему отложили введение единого е-билета в Киеве

Киевские власти приняли решение отложить введение единого электронного билета в столице, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан.

Об этом в ходе брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко.

“Чтобы все категории льготников могли пользоваться общественным транспортом бесплатно, мы приняли решение отложить введение единого электронного билета в столице. Хотя у нас для этого все готово, и Киев собирался перейти на электронный билет с 1 июля. Таким образом, правительство получит возможность разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. В частности, на проезд льготников из других городов в общественном транспорте Киева”, – сказал мэр.

Он отметил, что столичная власть дала чиновникам возможность до 1 января 2021 года решить вопрос о том, как компенсировать проезд льготных категорий пассажиров из других регионов в столичном общественном транспорте.

Напомним, стало известно, что чиновники готовы отложить до 1 января 2021 года введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте для законодательного урегулирования проезда льготных категорий граждан.

По материалам УНН
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