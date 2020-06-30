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Google начнет тестировать аналог функции AirDrop для Android

Google начнет тестировать аналог функции AirDrop для Android

Первые сообщения о том, что Google работает над аналогом функции AirDrop для Android, появились еще летом прошлого года. И вот сейчас Google подтвердила разработку Nearby Share — некоторые пользователи уже получили доступ к функции в рамках бета-тестирования. В комментарии Android Police представитель Google подтвердил факт тестирования функциональности с ограниченным число пользователей.

«Сейчас мы проводим бета-тестирование новой функции Nearby Share, о которой планирует рассказать подробнее в обозримом будущем», — сообщил представитель Google в комментарии Android Police. «Наша цель — запустить функцию на устройствах под управлением ОС Android версии 6.0 и выше, а также на других платформах».

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Работает технология Nearby Share в точности, как Apple AirDrop. То есть, обеспечивает простой и удобный способ обмена файлами между двумя находящимися поблизости смартфонами с Android. Начальное подключение устройств выполняется с использованием Bluetooth, а непосредственно передача осуществляется с использованием соединения Wi-Fi. По сути, Nearby Share — эволюционное развитие изжившей себя технологии Android Beam. Она использовала NFC и Bluetooth, и отправилась на свалку истории с выходом Android 10.

По словам обозревателя Android Police, опробовавшего новую функциональность, с ее помощью можно делиться не только изображениями и видео, но и ссылками и твитами. Функция Nearby Sharing включается в быстром меню настроек Android. Кроме того, несанкционированная случайная отправка потенциально опасного файла исключена, поскольку необходимо вручную подтвердить прием файла.

По материалам ITC.ua
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