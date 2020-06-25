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Новые компьютеры Mac на процессорах Apple не будут поддерживать установку Windows

Новые компьютеры Mac на процессорах Apple не будут поддерживать установку Windows

До конца года Apple выведет на рынок первые компьютеры Mac на процессорах ARM собственной разработки. Однако запустить на них Windows с помощью Boot Camp не выйдет. Дело в том, что Microsoft сейчас лицензирует Windows 10 on ARM только для предварительной установки OEM-производителями на новом оборудовании, и никаких других (официальных) способов получить копию этой ОС (покупка лицензии или бесплатная установка) нет.

От ответа на уточняющий вопрос редактора сайта The Verge касательно обновления политики, чтобы в будущем разрешить Boot Camp на компьютерах Mac с процессорами ARM, представитель Microsoft уклонился, отметив, что «на сегодня больше обновлений нет».

Apple тесно сотрудничает с Microsoft, чтобы обеспечить полную готовность ПО Office к моменту выхода новых Mac с процессорами ARM в конце этого года, но об отсутствии поддержки Boot Camp на WWDC никто не говорил. То есть, нельзя полностью исключать возможность сотрудничества над обеспечением некой совместимости, но в таком случае Microsoft пришлось бы расширить программу лицензирования Windows 10 on ARM.

Еще один альтернативный способ установки Windows на Mac — виртуализация. Однако известные приложения вроде VMWare или Parallels не будут поддерживаться новым транслятором Apple Rosetta 2. Разработчикам приложений виртуальных машин для обеспечения совместимости с Mac на ARM придется полностью все переделывать, и пока совершенно неясно, планируют ли VMWare, Parallels и другие добавлять поддержку Windows в свои программы и будет ли вообще какое-нибудь рабочее решение для запуска Windows on ARM.

Apple продемонстрировала Parallels Desktop с Linux на виртуальной машине, но без упоминания о Windows. И хотя VMWare интересовалась у сообщества, каким образом они хотят использовать средства виртуализации Fusion на компьютерах Mac с процессорами ARM, пока никаких конкретных анонсов о создании ПО не было.

По материалам ITC.ua
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