Новые компьютеры Mac на процессорах Apple не будут поддерживать установку Windows

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До конца года Apple выведет на рынок первые компьютеры Mac на процессорах ARM собственной разработки. Однако запустить на них Windows с помощью Boot Camp не выйдет. Дело в том, что Microsoft сейчас лицензирует Windows 10 on ARM только для предварительной установки OEM-производителями на новом оборудовании, и никаких других (официальных) способов получить копию этой ОС (покупка лицензии или бесплатная установка) нет.
От ответа на уточняющий вопрос редактора сайта The Verge касательно обновления политики, чтобы в будущем разрешить Boot Camp на компьютерах Mac с процессорами ARM, представитель Microsoft уклонился, отметив, что «на сегодня больше обновлений нет».
Apple тесно сотрудничает с Microsoft, чтобы обеспечить полную готовность ПО Office к моменту выхода новых Mac с процессорами ARM в конце этого года, но об отсутствии поддержки Boot Camp на WWDC никто не говорил. То есть, нельзя полностью исключать возможность сотрудничества над обеспечением некой совместимости, но в таком случае Microsoft пришлось бы расширить программу лицензирования Windows 10 on ARM.
Еще один альтернативный способ установки Windows на Mac — виртуализация. Однако известные приложения вроде VMWare или Parallels не будут поддерживаться новым транслятором Apple Rosetta 2. Разработчикам приложений виртуальных машин для обеспечения совместимости с Mac на ARM придется полностью все переделывать, и пока совершенно неясно, планируют ли VMWare, Parallels и другие добавлять поддержку Windows в свои программы и будет ли вообще какое-нибудь рабочее решение для запуска Windows on ARM.
Apple продемонстрировала Parallels Desktop с Linux на виртуальной машине, но без упоминания о Windows. И хотя VMWare интересовалась у сообщества, каким образом они хотят использовать средства виртуализации Fusion на компьютерах Mac с процессорами ARM, пока никаких конкретных анонсов о создании ПО не было.
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