У программы "Доступные кредиты 5-7-9%" - неверный дизайн - Милованов (видео)

Девальвация гривны, безработица, проблема малого и среднего бизнеса – это лишь несколько из самых серьезных рисков для экономики Украины, вызванных коронавирусным кризисом.

Об этом рассказал Тимофей Милованов, экс-министр развития экономики, а сейчас – Президент Киевской школы экономики, в интервью Finance.ua.

Коронакризис наносит самый большой удар по реальному сектору – рынку труда.

В таком случае самое важное для людей не потерять работу, а для тех, кто потерял ее – получить поддержку от государства.

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“Безработица – это не обычная ситуация, когда кто-то увольняется, кто-то ищет работу, кто-то находит, ибо она вызвана кризисом. Поэтому поддержка безработным должна быть увеличена однозначно, и не в 1000 гривен, а больше. Есть же деньги из Фонда по борьбе с коронавирусом. Я считаю, что их можно было распределить и на увеличение помощи тем, кто потерял работу. Это то, что должно и, главное, может сделать правительство для поддержки населения и экономики”, – отметил Милованов.

Следующим шагом для правительства, по мнению экс-министра, должно быть упрощение получения этой помощи на период пандемии.

Бизнесу также нужно оказывать финансовую поддержку, пока не восстановится экономика.

“В качестве примера у нас сейчас действует правительственная программа помощи среднему и малому бизнесу “Доступные кредиты 5-7-9%”. Но программе уже несколько месяцев, а дешевые кредиты получили лишь чуть более 700 предпринимателей”, – заявил Тимофей Милованов.

По его словам, банки не спешат выдавать дешевые кредиты бизнесу из-за того, что на период карантина действует норма, согласно которой штрафные санкции не применяются к тем, кто просрочивает выплаты по кредитам. Соответственно, банкам невыгодно платить за это, а у бизнеса нет мотивации возвращать эти кредиты, потому что средства можно направить на зарплаты или другие способы для выживания бизнеса.

“Это неверный дизайн программы, это так не работает. Правительство должно платить за все, что хочет сделать. Например, можно было бы создать программу для банков, которая бы оплатила проценты по проблемным кредитам, которые не отдают люди или бизнес, а потом, когда ситуация нормализуется и кредиты вернут, эти средства направить обратно на покрытие расходов на эту программу. Можно же гарантировать не весь кредит, а половину”, – рассказал директор КШЭ.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что ставки по кредитной программе «5-7-9» фактически снизились для заемщиков до 0%.

С 1 июля вырос максимальный размер пособия по безработице – 8788 гривен в месяц.

На период карантина повышен с 650 до 1000 грн минимальный размер помощи по безработице на период карантина и в течение 30 дней после его завершения.