0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

После запуска автофиксации ПДД в Киеве стало в 4,5 раза меньше нарушений на дорогах - Геращенко

После запуска автофиксации ПДД в Киеве стало в 4,5 раза меньше нарушений на дорогах - Геращенко

С момента начала работы в Киеве системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения было зафиксировано в 4,5 раза меньше правонарушений. За это время система автофиксации принесла в госбюджет почти 32 млн грн.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Читайте также: В Украине хотят в шесть раз повысить штрафы за превышение скорости

“Что касается работы автоматической системы фотофиксации, вы знаете, что были установлены 50 видеокамер на территории Киева и Киевской области. Эти камеры зафиксировали сотни тысяч правонарушений. В первый день количество зафиксированных превышений скорости составляло 57 880”, – сообщил Геращенко.

По его словам, после этого были разосланы сотни тысяч сообщений о штрафах, и количество правонарушений стало падать.

Средства пойдут на оплату услуг по доставке сообщений Укрпочтой и печати постановлений и правонарушения ПК “Украина”. Оставшиеся деньги зачислят в бюджет и направят на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности движения.

“Падение составило более 4,5 раза. Это означает, что водители стали более дисциплинированными, стали соблюдать ПДД”, – пояснил замминистра.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня по Украине заработали 50 камер системы автоматической фиксации нарушений ПДД.
  • За первые восемь минут 45 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировали более 200 случаев превышения скорости.
  • За 10 дней работы системы автофиксации нарушений ПДД количество нарушений снизилось вдвое.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:МВД Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.