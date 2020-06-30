После запуска автофиксации ПДД в Киеве стало в 4,5 раза меньше нарушений на дорогах - Геращенко

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С момента начала работы в Киеве системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения было зафиксировано в 4,5 раза меньше правонарушений. За это время система автофиксации принесла в госбюджет почти 32 млн грн.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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“Что касается работы автоматической системы фотофиксации, вы знаете, что были установлены 50 видеокамер на территории Киева и Киевской области. Эти камеры зафиксировали сотни тысяч правонарушений. В первый день количество зафиксированных превышений скорости составляло 57 880”, – сообщил Геращенко.
По его словам, после этого были разосланы сотни тысяч сообщений о штрафах, и количество правонарушений стало падать.
Средства пойдут на оплату услуг по доставке сообщений Укрпочтой и печати постановлений и правонарушения ПК “Украина”. Оставшиеся деньги зачислят в бюджет и направят на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности движения.
“Падение составило более 4,5 раза. Это означает, что водители стали более дисциплинированными, стали соблюдать ПДД”, – пояснил замминистра.
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