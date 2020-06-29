Уже ниже 60 миллиардов гривен: украинцы сокращают долги за коммуналку

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Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец мая 2020 года сократилась на 5,2% по сравнению с апрелем 2020 года – до 59,9 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
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Согласно сообщению, по состоянию на конец мая задолженность населения составила:
В мае население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 11,9 миллиарда гривен (137,5% начисленных за этот период сумм).
“В мае 2020 года с населением было заключено 2000 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 12 миллионов гривен. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составляет 18,6 миллиона гривен”, – добавили в Госстате.
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