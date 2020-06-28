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НАПК проверит законопроект о риэлторской деятельности на наличие коррупционных рисков

НАПК проверит законопроект о риэлторской деятельности на наличие коррупционных рисков

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проведет антикоррупционную экспертизу проекта Закона Украины №3618 “О риэлторской деятельности в Украине”.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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“Указанный законопроект был отобран для проведения антикоррупционной экспертизы в результате мониторинга проектов нормативно-правовых актов и предварительного анализа рисков, который проводит НАПК”, – говорится в сообщении.

Проект закона имеет целью:

  • ввести единую государственную политику в сфере регулирования риэлторской деятельности в Украине;
  • установить порядок предоставления риэлторских услуг;
  • определить ответственность за нарушения в сфере риэлторской деятельности;
  • создать Единую информационную базу данных об объектах недвижимости и операциях с ними как систему, содержащую базы данных, информационные ресурсы и сервисы для ведения риелторской деятельности и т.д.

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“Заключение экспертизы проекта закона с рекомендациями НПАК по устранению из его положений коррупционных рисков, будут направлены Комитету Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития для учета при доработке законопроекта”, – отмечается в сообщении.

По материалам УНН
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