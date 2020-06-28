НАПК проверит законопроект о риэлторской деятельности на наличие коррупционных рисков

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проведет антикоррупционную экспертизу проекта Закона Украины №3618 “О риэлторской деятельности в Украине”.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Читайте также: Продавать и сдавать жилье могут обязать по новым правилам – законопроект
“Указанный законопроект был отобран для проведения антикоррупционной экспертизы в результате мониторинга проектов нормативно-правовых актов и предварительного анализа рисков, который проводит НАПК”, – говорится в сообщении.
Проект закона имеет целью:
Читайте также: Только с риэлтором: эксперт назвал минусы введения новых правил продажи и аренды недвижимости
“Заключение экспертизы проекта закона с рекомендациями НПАК по устранению из его положений коррупционных рисков, будут направлены Комитету Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития для учета при доработке законопроекта”, – отмечается в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский призвал ввести налог на выведенный капитал без оговорок7 ч. назад - 1407 10
Штраф за незарегистрированное ГБО: сколько заплатят водителиПозавчера, 18:17 - 36441 7
monobank начал открывать счета для ФЛП6 ч. назад - 2756 5
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)Вчера, 15:10 - 2034 5
Смотреть онлайн ТВ на Ланет.TV. Украинское телевидение онлайнВчера, 16:10 - 639 5
Закон о "сплите": что меняется для банков, МФО, и их клиентов (инфографика)8 ч. назад - 4065
Только с риэлтором: эксперт назвал минусы введения новых правил продажи и аренды недвижимостиВчера, 21:00 - 3356 4
monobank начал открывать счета для ФЛП6 ч. назад - 2756 5
Bugatti выпустит супердорогой спортивный гиперкар в единственном варианте (фото)17 ч. назад - 1815
Киев ужесточает карантин5 ч. назад - 1604 1
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)5 ч. назад - 96
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)Вчера, 15:10 - 2028 5
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)Позавчера, 15:27 - 732
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 809
SpaceShipTwo совершил второй высокоскоростной полет (видео)26.06.2020, 17:10 - 727