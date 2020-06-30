В Украине повышают прожиточный минимум: экономист рассказал, на что это повлияет

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С 1 июля вырос прожиточный минимум. Для трудоспособных лиц он составляет 2197 гривен. Вместе с тем выросли и другие выплаты, размер которых зависит от прожиточного минимума.
О новых стандартах рассказал экономический эксперт Максим Праздников в эфире телеканала “Украина 24”.
“Мы все хорошо понимаем, что эта цифра виртуальная и не соответствует реальной ситуации в стране. Есть альтернативные подсчеты, согласно которым минимальный прожиточный минимум должен быть ближе к пяти тысячам, что тоже не является бешеными деньгами, но хоть частично соответствует реалиям”, – сказал он.
Экономист отметил, что есть еще одна инициатива – о повышении минимальной зарплаты.
“На сегодня это 4723 гривны, в мае был зарегистрирован законопроект о повышении до 5238 гривен, а затем – 5400. Также есть инициатива, озвученная президентом, что с сентября этого года нужно поднять минимальную зарплату до 5000, с января 2021 г. до 6 и через год до 6500 гривен. Это тоже интересный показатель.
Если мы посмотрим статистику, то увидим, что около 24% населения Украины официально получали до 5000 гривен. Очень часто в бизнесе люди продолжают оформлять на минимальную зарплату и доплачивать в конверте. На сегодня минимальная зарплата в первую очередь скажется на бюджетниках, у которых все действительно завязано на этот показатель. И второй фактор – если минимальную зарплату поднимут, то, соответственно, и налоги будут начисляться с большей суммы”, – пояснил он.
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