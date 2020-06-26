КГГА готова отсрочить введение единого е-билета

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Чиновники готовы отложить до 1 января 2021 года введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте для законодательного урегулирования проезда льготных категорий граждан.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Сейчас перевозчикам компенсируется из городского бюджета стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте за каждого льготника, у которого есть карточка киевлянина. И город столкнулся с проблемой, которая должна быть решена на государственном уровне.
Согласно Конституции, государство должно компенсировать проезд для льготных категорий граждан, и с 2015 года эти расходы возложены на местные бюджеты. Киев и в дальнейшем обеспечивает льготный проезд киевлянам, которые имеют на это гарантированное государством право.
«Но мы считаем социальной несправедливостью для льготников из других регионов Украины, которым придется платить собственные деньги за проезд с введением единого электронного билета», – подчеркнула заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
Что это значит: столичный бюджет этих расходов покрыть не может, поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. А столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен.
Ранее Виталий Кличко заявлял, что с введением единого е-билета пассажирам, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы следует:
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