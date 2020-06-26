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Венгерская компания присоединится к газопроводу "Турецкий поток"

Венгерская компания присоединится к газопроводу "Турецкий поток"

Венгерская компания MOL объявила, что присоединится к газопроводу “Турецкий поток” через Сербию.

Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

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“Регулятор утвердил 10-летний план развития, который включает строительство нового сербско-венгерского газопровода, мощностью 6 миллиардов кубометров ежегодно”, – говорится в сообщении.

Газопровод “Турецкий поток” имеет две линии: первая линия предназначена для поставок внутренним потребителям Турции, а вторая линия для транспортировки российского газа далее в Европу через Болгарию.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск газопровода “Турецкий поток” снизит транзит через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров, однако Украина ищет новые возможности для привлечения инфраструктуры “старого” Трансбалканского газопровода.

8 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле открыли первую очередь газопровода TurkStream (“Турецкий поток”).

По материалам Економічна Правда
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