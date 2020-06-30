Большинство украинцев не поддерживают сотрудничество с МВФ (опрос)

Большинство украинцев выступили против сотрудничества нашего государства с МВФ.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

Участников исследования попросили высказать свое мнение относительно целесообразности сотрудничества нашей страны с МВФ.

Читайте также: В Комитете НБУ отметили плюсы подписания меморандума с МВФ

В июне 24% украинцев придерживались мнения, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, уменьшилась на 8 процентных пунктов (с 32% до 24%).



Инфографика: КМИС

61% респондентов в июне сказали, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, увеличилась на 15 процентных пунктов (с 46% до 61%).

Справка Finance.ua:

9 июня совет директоров МВФ официально утвердил программу сотрудничества с Украиной. Общая сумма помощи Украине – 5 млрд долларов в течение 18 месяцев. Первый транш составляет 2,1 млрд долларов.

В “Слуге народа” рассказали, чем закончится сотрудничество Украины с МВФ : власти Украины намерены полностью выполнить текущую программу сотрудничества с Международным валютным фондом, после чего отказаться от новых кредитов МВФ .