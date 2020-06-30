Большинство украинцев не поддерживают сотрудничество с МВФ (опрос)

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Большинство украинцев выступили против сотрудничества нашего государства с МВФ.
Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.
Участников исследования попросили высказать свое мнение относительно целесообразности сотрудничества нашей страны с МВФ.
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В июне 24% украинцев придерживались мнения, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, уменьшилась на 8 процентных пунктов (с 32% до 24%).
Инфографика: КМИС
61% респондентов в июне сказали, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты. По сравнению с апрелем, доля людей, которые так считают, увеличилась на 15 процентных пунктов (с 46% до 61%).
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