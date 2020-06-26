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Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан 14 стран

Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан 14 стран

Европейский Союз с 1 июля откроет внешние границы для граждан только 14 стран – тех, где зарегистрирован относительно низкий прирост новых случаев инфицирования COVID-19.

В то же время официально перечень обнародуют после того, как представители стран Евросоюза договорятся на этот счет.

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По словам дипломатов, разрешение на въезд коснется граждан Алжира, Австралии, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. В этот список может быть включен и Китай, если в ответ он снимет ограничения для европейцев.

Решающим критерием для ослабления ограничений на въезд является, прежде всего, прирост заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в течение предыдущих двух недель – этот показатель не должен превышать 16 случаев на 100 тысяч жителей. При этом тенденция развития ситуации в этот период в сравнении с предыдущими 14 днями должна быть «стабильной или снижаться».

Гражданам стран, которые сильно пострадали от коронавирусной инфекции, пока не разрешен въезд в Евросоюз. Это касается, в частности, России или США – там за последние две недели регистрировалось 60-120 новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей. В таких странах, как Бразилия или Саудовская Аравия, этот показатель даже превышал 120 новых случаев заражения.

По материалам hromadske.tv
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