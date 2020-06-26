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Шмыгаль: С начала июня происходит стабилизация на рынке труда

Шмыгаль: С начала июня происходит стабилизация на рынке труда

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что с начала июня в Украине происходит стабилизация на рынке труда.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«С начала июня происходит стабилизация на рынке труда. Госслужба занятости за карантин помогла найти работу 156 тысячам человек. Положительные результаты дает и введенная в начале мая правительственная программа помощи по частичной безработице для МСБ», – написал глава правительства.

По его словам, после запуска программы в начале мая было подано 155 тысяч заявок, в результате чего удалось сохранить рабочие места для 241 тысячи работников.

Кроме того, добавил премьер-министр, правительственная команда во главе с Минфином представила концепцию налога на выведенный капитал. То есть, КМУ предлагает дополнительные стимулы для инвестиций.

«Сейчас инвестиции, которые предприниматели делают в собственный бизнес, облагаются 18%. Мы хотим, чтобы средства, инвестированные в развитие, не облагались. Пилотный проект предлагаем в тех областях, где поступления по налогу на прибыль не превышают 0,4% от общих поступлений этого налога по стране (это Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая, Черниговская области)», – объяснил Шмыгаль.

Он также обратил внимание на программу кредитов «5-7-9%». Только за предыдущую неделю получено новых заявок на 1,6 млрд грн. Из них на рефинанс под 0% – на 1,1 млрд грн.

«По состоянию на 22 июня уже выдан 721 кредит на общую сумму 509,4 млн грн. И это только начало. «Кредитным каникулам» для малого и среднего бизнеса быть», – убежден глава правительства.

Если же говорить об энергоэффективности, отметил Шмыгаль, то с начала года населению и ОСМД выдали «теплых кредитов» на 600 млн грн для 57 тысяч семей. За прошедшую неделю – фактически на 75 млн грн. Государство возмещает от 40% до 75%. “Меньше платежки, меньше потери и отопление воздуха, что означает нашу энергонезависимость”, – написал премьер.

Справка Finance.ua:

  • Инструкция по получению пособия по частичной безработице по ссылке.
  • Как сообщала начальник управления предоставления услуг работодателям Госслужбы занятости Оксана Мельник, за период с начала карантина количество вакансий, которое было зарегистрировано в Государственном центре занятости, было наполовину меньше, чем в прошлом году за этот период. Средний уровень зарплат составляет около 7 тыс. грн, но это разноплановые вакансии, то есть это и работники с инструментом, и специалисты.
  • Пособие по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФЛПам, которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть платили единый социальный взнос.

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По материалам Finance.UA
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