Рынок газа: в Украину готовится зайти провайдер энергии ETG

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С открытием рынка газа с 1 июля в этот сегмент готовится зайти ETG.UA, который позиционирует себя как независимый провайдер энергии в Украине. Компания поставляет газ и электроэнергию большому и среднему бизнесу, а с помощью digital-инноваций обещает сделать покупку энергоресурсов проще.
Об этом рассказал член наблюдательного совета компании Алексей Бондаренко во время пресс-конференции “Открытие рынка газа для населения: реалии и перспективы”.
По словам Владимира Шведкого, СЕО энергетического провайдера ETG, рынок должен быть открыт сейчас, в летний период по ряду причин;
Поэтому открыть рынок газа сейчас — наиболее безболезненно для потребителя, считает Шведкий.
СЕО ETG также затронул и тему маржинальности. По его словам, рынок и не работал до этого времени, потому что в Украине нет расчета инвестиций на 7-10 лет, как это происходит в странах Евросоюза.
“Экономическая составляющая очень важна. За 2,5% ни один поставщик, даже тот, что действует на условиях ПСО, не может экономически эффективно существовать. Эти 2,5% даже не позволяют покрыть расходы”, – заявил он.
В компании считают, что маржа поставщика на розничном рынке должна быть 7-10%, для того чтобы это было экономически эффективно.
“По моим оценкам, сам рынок будет стартовать с 5-7% маржинальности. При том что в B2B сейчас все стремится к нулю”, – подытожил Владимир Шведкий.
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