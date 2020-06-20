Строительство дорог: в "Укравтодоре" рассказали, за что берутся в первую очередь

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В рамках программы Президента Украины Владимир Зеленского “Большое строительство” планируется за пять лет ввести в эксплуатацию 24 тысячи км дорог.
Строительству каких дорог отдан приоритет, рассказал глава “Укравтодора” Александр Кубраков в эфире канала “Украина 24”.
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“Что больше всего не устраивает меня как руководителя — те дороги, которые сейчас строятся, строятся по проектам, которые были разработаны достаточно давно. Подрядной организации безразлично, как строить дорожные развязки, перекрестки и прочее. А вот с точки зрения безопасности дорожного движения, организации дорожного движения, того, как выглядят дороги — они могут отличаться весьма существенно. На 80%, а то и больше, в этом году мы отдавали приоритет строительству тех дорог, которые имеют наибольший трафик, имеют наибольший уровень износа, в этот критерий попадает более двух третей дорог в Украине, к сожалению”, — сказал он.
Также Кубраков рассказал, кто контролирует качество строительства дорог.
“Раньше технический надзор осуществлялся исключительно сотрудниками служб автомобильных дорог в области. По моему мнению, этих людей не хватает. Дополнительно им могло помогать государственное предприятие” ДорЯкість” — и у меня вопрос к тому, как это было организовано. Что мы делаем в этом году — у нас есть объекты большого строительства, на которые мы приглашаем компании, которые профессионально занимаются техническим надзором. По моему мнению, на первые годы — и мы стараемся это делать — это должны быть международные компании, имеющие соответствующую репутацию, которые в Украине работали исключительно на объектах ЕБРР и Всемирного банка. Это французские, австрийские, немецкие, польские, турецкие компании. И первые контракты уже заключаем”, — сказал он.
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