"Нафтогаз" снизил цену газа для населения на июнь

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НАК “Нафтогаз Украины” установил оптовую цену на газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым газ поставляется на условиях ПСО.
Об этом сообщается на сайте НАК.
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Цена газа в июне 2020 года составит 2 142,280 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).
Цена газа для населения в июне будет на 5,9% ниже, чем в мае 2020 года (2 275,72 грн за 1 тыс. кубометров).
Также напомним, “Нафтогаз Украины” намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк. В отделениях банков можно будет заключить договор с 1 июля 2020 года.
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