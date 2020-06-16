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"Нафтогаз" снизил цену газа для населения на июнь

"Нафтогаз" снизил цену газа для населения на июнь

НАК “Нафтогаз Украины” установил оптовую цену на газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым газ поставляется на условиях ПСО.

Об этом сообщается на сайте НАК.

Читайте также: Нафтогаз будет продавать газ населению через банки

Цена газа в июне 2020 года составит 2 142,280 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Цена газа для населения в июне будет на 5,9% ниже, чем в мае 2020 года (2 275,72 грн за 1 тыс. кубометров).

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Также напомним, “Нафтогаз Украины” намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк. В отделениях банков можно будет заключить договор с 1 июля 2020 года.

Справка Finance.ua:

  • С января 2020 года стоимость газа для потребностей населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК “Нафтогаз Украины” поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), определяется по новой формуле.
  • Кабинет Министров Украины изменил условия определения цены сжиженного газа для населения. Как будут определять цену: в формуле цены будет использоваться цена на природный газ для бытовых потребителей по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион.

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По материалам Finance.UA
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