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Правительство изменило условия определения цены на сжиженный газ

Правительство изменило условия определения цены на сжиженный газ

Кабинет Министров Украины изменил условия определения цены сжиженного газа для населения.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

“Постановление приводит в соответствие с Законом «О рынке природного газа» механизм расчета стартовой цены на сжиженный газ, реализуемый на специализированных аукционах”, – говорится в сообщении.

Как будут определять цену:

  • в формуле цены будет использоваться цена на природный газ для бытовых потребителей по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион.

Для чего это необходимо:

  • нововведение даст возможность устанавливать справедливую цену на сжиженный газ для населения.

Кроме того, постановлением совершенствуется организация работы аукционного комитета по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.

Отныне в состав аукционного комитета включается пять представителей Министерства энергетики. Персональный состав аукционного комитета утверждается приказом Минэнерго.

Справка Finance.ua:

  • 16 июня Совет принял за основу законопроект об учете газа.
  • “Нафтогаз Украины” намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк. В отделениях банков можно будет заключить договор с 1 июля 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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