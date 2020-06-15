Правительство изменило условия определения цены на сжиженный газ

Кабинет Министров Украины изменил условия определения цены сжиженного газа для населения.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

“Постановление приводит в соответствие с Законом «О рынке природного газа» механизм расчета стартовой цены на сжиженный газ, реализуемый на специализированных аукционах”, – говорится в сообщении.

Как будут определять цену:

в формуле цены будет использоваться цена на природный газ для бытовых потребителей по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион.

Для чего это необходимо:

нововведение даст возможность устанавливать справедливую цену на сжиженный газ для населения.

Кроме того, постановлением совершенствуется организация работы аукционного комитета по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.

Отныне в состав аукционного комитета включается пять представителей Министерства энергетики. Персональный состав аукционного комитета утверждается приказом Минэнерго.

Справка Finance.ua:

16 июня Совет принял за основу законопроект об учете газа.

“Нафтогаз Украины” намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк. В отделениях банков можно будет заключить договор с 1 июля 2020 года.

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