Правительство изменило условия определения цены на сжиженный газ

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Кабинет Министров Украины изменил условия определения цены сжиженного газа для населения.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
“Постановление приводит в соответствие с Законом «О рынке природного газа» механизм расчета стартовой цены на сжиженный газ, реализуемый на специализированных аукционах”, – говорится в сообщении.
Как будут определять цену:
Для чего это необходимо:
Кроме того, постановлением совершенствуется организация работы аукционного комитета по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.
Отныне в состав аукционного комитета включается пять представителей Министерства энергетики. Персональный состав аукционного комитета утверждается приказом Минэнерго.
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