«Спящие» ФЛП могут подать заявление о списании долга по ЕСВ: но не все

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В Налоговой службе разъяснили предпринимателям-общесистемщикам и лицам, которые осуществляют независимую профдеятельность, как подать заявление о списании долга по ЕСВ.
Об этом пишет journal.ostapp.
Кто не может воспользоваться такой возможностью – ФЛП на едином налоге.
Если такие лица не получали доход от деятельности, который облагается НДФЛ (период с 01.01.2017 г. по 03.06.2020 г.), они вправе начиная с 03.06.2020 г. и в течение 90 календарных дней подать:
После того как налоговики получат подтверждение, что эти действия вы совершили — вас сняли с учёта как ФЛП и как плательщика ЕСВ, — они проведут камеральную проверку и, если обнаружат, что доходов за период с 01.01.2017 г. по 03.06.2020 г. не было, примут решение о списании суммы недоимки, штрафных санкций и пени или мотивированное решение об отказе.
За второй квартал 2020 ФЛП нужно будет заплатить ЕСВ всего за 1 месяц – за июнь 2020 года.
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