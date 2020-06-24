«Спящие» ФЛП могут подать заявление о списании долга по ЕСВ: но не все

В Налоговой службе разъяснили предпринимателям-общесистемщикам и лицам, которые осуществляют независимую профдеятельность, как подать заявление о списании долга по ЕСВ.

Об этом пишет journal.ostapp.

Кто не может воспользоваться такой возможностью – ФЛП на едином налоге.

Если такие лица не получали доход от деятельности, который облагается НДФЛ (период с 01.01.2017 г. по 03.06.2020 г.), они вправе начиная с 03.06.2020 г. и в течение 90 календарных дней подать:

ФЛП на ОС. Госрегистратору — заявление о госрегистрации прекращения предпринимательской деятельности, а если ранее не подали — ещё и отчётность по ЕСВ за период с 01.01.2017 г. по 03.06.2020 г.

Независимые профессионалы. Подают в ГНС по основному месту заявление о снятии с учёта плательщиком ЕСВ и отчётность по взносу за период с 01.01.2017 г. по 03.06.2020 г., если не подали раньше.

После того как налоговики получат подтверждение, что эти действия вы совершили — вас сняли с учёта как ФЛП и как плательщика ЕСВ, — они проведут камеральную проверку и, если обнаружат, что доходов за период с 01.01.2017 г. по 03.06.2020 г. не было, примут решение о списании суммы недоимки, штрафных санкций и пени или мотивированное решение об отказе.

Справка Finance.ua:

С 22 по 28 июня проведут массовые проверки заведений общественного питания и общественного транспорта.

ВР поддержала освобождение ФЛП от ЕСВ за май 2020 года. Предлагается освободить ФЛП от ЕСВ за март, апрель и май; продлить до 31 мая срок освобождения физических лиц-предпринимателей от уплаты ЕСВ за себя.

За второй квартал 2020 ФЛП нужно будет заплатить ЕСВ всего за 1 месяц – за июнь 2020 года.

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