У робопса Boston Dynamics появился более бюджетный конкурент (видео)

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На этой неделе роботизированный пес Spot от Boston Dynamics поступил в свободную продажу. За продвинутый механизм американская компания просит внушительные $74 500. Однако прогресс не стоит на месте, и команда инженеров из США и Германии смогла создать куда более доступный аналог.
Внешне Solo 8, созданный инженерами Нью-Йоркского университета (США) и Института интеллектуальных систем им. Макса Планка (Германия), имеет явные сходства с творением Boston Dynamics. Конечно, выглядит этот робот немного проще, да и головы у него нет, но вот в своих способностях он ничем не уступает знаменитому Spot, по крайней мере в акробатике.
В представленном видео показано, как Solo 8 справляется с препятствиями, удерживает равновесие и даже прыгает. Более того, если он переворачивается на спину, роботу достаточно просто вывернуть ноги в обратную сторону, чтобы встать и продолжить движение. При этом вес механизма слегка превышает 2 килограмма.
Точная цена производства Solo 8 не раскрывается, однако большинство его компонентов могут быть распечатаны с помощью 3D-принтера. Важно и то, что файлы самих деталей распространяются по лицензии с открытым исходным кодом. Конструкция робота также предусматривает простоту его перепрограммирования в зависимости от поставленных целей.
Создатели Solo 8 полагают, что на базе их разработки другие команды смогут создать ещё больше видов четырёхногих роботов.
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