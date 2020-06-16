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У робопса Boston Dynamics появился более бюджетный конкурент (видео)

У робопса Boston Dynamics появился более бюджетный конкурент (видео)

На этой неделе роботизированный пес Spot от Boston Dynamics поступил в свободную продажу. За продвинутый механизм американская компания просит внушительные $74 500. Однако прогресс не стоит на месте, и команда инженеров из США и Германии смогла создать куда более доступный аналог.

Внешне Solo 8, созданный инженерами Нью-Йоркского университета (США) и Института интеллектуальных систем им. Макса Планка (Германия), имеет явные сходства с творением Boston Dynamics. Конечно, выглядит этот робот немного проще, да и головы у него нет, но вот в своих способностях он ничем не уступает знаменитому Spot, по крайней мере в акробатике.

В представленном видео показано, как Solo 8 справляется с препятствиями, удерживает равновесие и даже прыгает. Более того, если он переворачивается на спину, роботу достаточно просто вывернуть ноги в обратную сторону, чтобы встать и продолжить движение. При этом вес механизма слегка превышает 2 килограмма.

Точная цена производства Solo 8 не раскрывается, однако большинство его компонентов могут быть распечатаны с помощью 3D-принтера. Важно и то, что файлы самих деталей распространяются по лицензии с открытым исходным кодом. Конструкция робота также предусматривает простоту его перепрограммирования в зависимости от поставленных целей.

Создатели Solo 8 полагают, что на базе их разработки другие команды смогут создать ещё больше видов четырёхногих роботов.

По материалам 4PDA
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