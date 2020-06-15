Четвероногий робот Boston Dynamics Spot поступил в продажу по цене от $74500 (видео)

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Компания Boston Dynamics ранее неоднократно демонстрировала возможности полезного применения её четвероногого робота Spot. Мы видели, как робот-собака использовался для сортировки пациентов, подозреваемых на наличие COVID-19, пас овец и занимался сельским хозяйством.
Во всех этих случаях робот предоставлялся на условиях краткосрочной аренды в рамках программы Boston Dynamics Early Adopter Program. Но теперь ситуация меняется, и компании в США получили возможность приобрести робота Spot в своё владение. Робот-собака предназначен для коммерческого и промышленного использования, а заказы выполняются в соответствии с условиями Boston Dynamics, которые требуют «полезного использования» роботов.
Роботы будут доступны через онлайн-продажи, и заинтересованные стороны могут связаться с Boston Dynamics для уточнения цены. Отметим, версия Spot Explorer, созданная для разработчиков, желающих работать со Spot, предлагается по цене $74500. Дополнительные батареи и модули, такие как LIDAR, могут стоить от $4620 до $18450, соответственно.
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