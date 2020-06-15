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Наличные на кассе: кому и чем полезен новый сервис ПриватБанка

Наличные на кассе: кому и чем полезен новый сервис ПриватБанка

Недавно ПриватБанк внедрил новый сервис – наличные на кассе. Для Украины этот сервис новый, но он уже давно пользуется популярностью в 60 странах мира.

Об этом рассказал руководитель направления работы с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов на вебинаре “FinUpdate выпуск 8: Новые технологии и клиентский сервис. Как увеличить продажи в рознице”. Кстати, участники вебинара не только узнали больше об инструментах увеличение продаж в рознице, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – Binotel, MEGOGO, UFL.

Цель сервиса. Уменьшить количество наличных денег, находящихся на руках, и средств, которые необходимо будет транспортировать и хранить в финансовом учреждении. Таким образом для снятия наличных клиенту будут доступны не только банкоматы и отделения, но и розничная торговая сеть. По словам представителя ПриватБанка, в Украине активно подключились торговые сети в Одессе, Чернигове, Ивано-Франковске, Хмельницком, Киеве и Черкассах.

Почему это выгодно покупателю:

  • безопасность – для подтверждения покупки со снятием наличных нужно ввести PIN-код карты;
  • экономия времени – клиент не тратит время на поиски банкомата или на очередь к кассе банка;
  • удобство – возможность снять остаток на карте (небольшие суммы) и сделать покупки.

Чтобы получить наличные на кассе от ПриватБанка, необходимо обязательно совершить покупку. Сумма наличных на кассе, которую вы сможете снять, не может превышать сумму покупки.

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Почему это выгодно торговцу:

  • увеличение оборотов, так как большинство покупок будут делаться, чтобы снять наличные;
  • привлечение новых клиентов, активируя торговую точку, повышение лояльности клиентов через удобный сервис;
  • брендирование торговой точки рекламой от банка – наклейки, листовки, плакаты.

Справка Finance.ua:

  • в Польше снятие наличных через кассу – второй по популярности способ снятия наличных средств;
  • в среднем за неделю 10 человек приходят снять наличные на одну торговую точку.
  • средняя сумма снятия наличных на кассе: в Украине – €12,4 (373 грн); в Польше – €27,6 (122,2 злотых); в мире – €30,3.
По материалам Finance.UA
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