Наличные на кассе: кому и чем полезен новый сервис ПриватБанка

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Недавно ПриватБанк внедрил новый сервис – наличные на кассе. Для Украины этот сервис новый, но он уже давно пользуется популярностью в 60 странах мира.
Об этом рассказал руководитель направления работы с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов на вебинаре “FinUpdate выпуск 8: Новые технологии и клиентский сервис. Как увеличить продажи в рознице”. Кстати, участники вебинара не только узнали больше об инструментах увеличение продаж в рознице, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – Binotel, MEGOGO, UFL.
Цель сервиса. Уменьшить количество наличных денег, находящихся на руках, и средств, которые необходимо будет транспортировать и хранить в финансовом учреждении. Таким образом для снятия наличных клиенту будут доступны не только банкоматы и отделения, но и розничная торговая сеть. По словам представителя ПриватБанка, в Украине активно подключились торговые сети в Одессе, Чернигове, Ивано-Франковске, Хмельницком, Киеве и Черкассах.
Почему это выгодно покупателю:
Чтобы получить наличные на кассе от ПриватБанка, необходимо обязательно совершить покупку. Сумма наличных на кассе, которую вы сможете снять, не может превышать сумму покупки.
Почему это выгодно торговцу:
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