Компания Lenovo выпустила новый ультрабук Lenovo Flex 5G (фото)

В ассортименте компании Lenovo появился новый ультрабук-трансформер Lenovo Flex 5G.

Как следует из названия, новинка поддерживает сети 5G. В основе лежит чип Snapdragon 8cx, дополняемый 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0.

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Новинка получила 14-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением FHD и яркостью 400 нит. Рамки вокруг экрана достаточно тонкие. Верхняя крышка крепится к нижней 360-градусными шарнирами, позволяя использовать Lenovo Flex 5G в качестве планшета.

Фото: ilenta

Устройство управляется операционной системой Windows 10 Pro, имеет два порта USB-C 3.1, комбинированный порт для наушников с микрофоном, слот для nanoSIM, сканер отпечатков пальцев, клавиатуру с подсветкой, батарею на 60 Вт, обеспечивающую до 24 часов автономной работы.

Стоимость Lenovo Flex 5G в США составляет $1399. На других рынках новинка появится позже, но под именем Lenovo Yoga 5G.