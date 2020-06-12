Lenovo выпустит необычный смартфон с флагманским процессором (фото)

После нескольких сообщений о смартфоне Legion компания Lenovo официально подтвердила, что уже в июле выпустит новый гаджет.

Смартфон Legion будет первым устройством на процессоре Snapdragon 865 Plus и первым с фронтальной камерой на боковой грани.

Гаджет получит первую на рынке выдвижную камеру, которая располагается не на верхней, а на боковой части смартфона. Это говорит о том, что смартфон оптимизирован для использования в горизонтальном положении. Вероятно, игровой гаджет с подобной камерой будет удобнее использовать для стримов.

Lenovo Legion первым на рынке должен получить однокристальную систему Snapdragon 865 Plus, которая уже обошла с заметным отрывом Snapdragon 865 в свежем тесте. Lenovo Legion оснащен быстрой оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.0, а также поддерживает Wi-Fi 6. Кроме того, смартфон получит экран с высокой частотой обновления не менее 90 Гц.



Фото: gsmarena.com

Из предыдущих утечек известно, что Lenovo Legion получит 90-Вт быструю зарядку, мощные стереодинамики, линейный вибромотор и два разъема USB Type-C.

Добавим, недавно в базе данных популярного тестового приложения AnTuTu появились первые результаты тестирования новой однокристальной системы Snapdragon 865 Plus, которая, как и ожидалось, установила новый рекорд бенчмарка.

Новая платформа Qualcomm Snapdragon 865 Plus набрала в AnTuTu 667 253 балла. Это больше, чем средний результат флагманских смартфонов, построенных на базе Snapdragon 865. Напомним, он составляет около 600 000 баллов.

Snapdragon 865 Plus получит основное процессорное ядро ​​с тактовой частотой 3,1 ГГц, три ядра с тактовой частотой 2,4 ГГц и четыре энергоэффективных ядра с тактовой частотой 1,8 ГГц. По сравнению с Snapdragon 865 единственным отличием является увеличенная частота основного ядра.