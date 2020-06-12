Минфин планирует существенно увеличить сумму возмещения для депозитов

В Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.

Об этом сказано в стратегии действий Министерства финансов до 2023 года.

Когда планируют повысить – гарантированную сумму вкладов планируют изменить к 2022 году.

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“На очереди – реформирование государственного банковского сектора. Уменьшим в два раза объемы неработающих кредитов. Будем возвращать доверие людей к банкам. Один из шагов – повысить размер гарантированной суммы возмещения вкладов физических лиц до 800 тыс. гривен”, – сказал министр финансов Сергей Марченко в своей авторской колонке, которую приводит пресс-служба Кабмина.

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Министерство инициирует стратегию для государственных банков – Ощадбанка, ПриватБанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка. В качестве цели такой стратегии указано “обеспечение их деятельности как стабильных и прибыльных учреждений”. Их прибыльность должна составлять 20%.

Напомним, в мае 2020 года вкладчики неплатежеспособных банков получили 12,4 млн гарантированного возмещения.

Общая сумма аккумулированных Фондом на 1 июня 2020 года средств составила 12 533,5 млн грн; от регулярного сбора в Фонд в январе-мае 2020 года поступило 1 966,7 млн грн.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 июня 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 74 действующих банка.

В управлении Фонда на начало июня 2020 года находилось 50 неплатежеспособных банков, завершена ликвидация – 45 банков.

В мае 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,4% годовых. Это на 0,4 в. п. ниже, чем в апреле (11,8%).

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